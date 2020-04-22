На Украине с начала эпидемии зафиксировано 6592 случаев коронавируса, 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. Об этом 22 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус в Европе: угроза массовой безработицы, «масочный режим» ввели в большинстве земель ФРГ, отменены фестивали пива и быков © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1053 и 989 человека соответственно. Еще 589 и 471 случай зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 22 апреля в центральную лабораторию поступило 1117 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на COVID-19.