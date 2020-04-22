«По состоянию на 09:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 467 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1053 и 989 человека соответственно. Еще 589 и 471 случай зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. За 300 случаев перешли также Киевская, Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 22 апреля в центральную лабораторию поступило 1117 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на COVID-19.