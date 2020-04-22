Вечером 21 апреля в Гамалеевском женском монастыре в Сумской области произошел пожар. Огонь охватил двухэтажное здание, в котором находились монашеские кельи, а также усыпальница рода Скоропадских. Видео с места событий опубликовал YouTube-канал shostka.info

Янукович до Януковича. Как гетман Скоропадский федерализировался с Россией © commons.wikimedia.org, Public Domain

В Гамалеевском монастыре, как раз в нижней части сгоревшего здания, располагается усыпальница Скоропадских, в которой похоронен гетман Войска Запорожского Иван Скоропадский, живший в 17 веке, а также Петр Скоропадский, отец последнего гетмана Украины Павла Скоропадского.

В советские годы монастырь превратили в исправительную колонию, которая просуществовала на этом месте вплоть до 2010 года, когда по указу президента Виктора Ющенко обитель передали церкви. Известно, что за это время в усыпальнице уцелели лишь три могилы, нет сведений, в каком они состоянии.