В Мьянме неизвестные обстреляли автомобиль, в котором перевозили образцы для тестирования на COVID-19, – погиб сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в среду, 22 апреля, сообщило издание «НВ» со ссылкой на The Myanmar Times

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк произошел в штате Ракхайн вечером понедельника, 20 апреля. Неизвестные обстреляли автомобиль с медработниками, в том числе сотрудниками местного отделения ВОЗ. Они перевозили в Министерство здравоохранения тесты пациентов с подозрением на COVID-19.

В результате нападения погиб водитель — сотрудник ВОЗ. Также пострадал правительственный работник здравоохранения Мьянмы.

«Организация Объединенных Наций глубоко опечалена тем, что господин Пья Сони Вин Маунг, сотрудник Всемирной организации здравоохранения, умер после ранения в результате инцидента в области безопасности в штате Ракхайн вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года», — говорится в заявлении миссии ООН в Мьянме.

Согласно последним данным, в Мьянме зафиксирован 121 случай заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 7 выздоровели.