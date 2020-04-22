Инцидент произошел в штате Ракхайн вечером понедельника, 20 апреля. Неизвестные обстреляли автомобиль с медработниками, в том числе сотрудниками местного отделения ВОЗ. Они перевозили в Министерство здравоохранения тесты пациентов с подозрением на COVID-19.
В результате нападения погиб водитель — сотрудник ВОЗ. Также пострадал правительственный работник здравоохранения Мьянмы.
«Организация Объединенных Наций глубоко опечалена тем, что господин Пья Сони Вин Маунг, сотрудник Всемирной организации здравоохранения, умер после ранения в результате инцидента в области безопасности в штате Ракхайн вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года», — говорится в заявлении миссии ООН в Мьянме.
Согласно последним данным, в Мьянме зафиксирован 121 случай заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 7 выздоровели.