Полиция открыла производство по факту нарушения карантина на знаменитом одесском рынке «Привоз». Об этом накануне сообщил заместитель главы ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин, передает «Страна»

По его словам, на «Привозе» не работают уже три четверти торговых точек, но несколько павильонов до сих пор не закрыты.

«В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлена ​​определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина», — сказал Махотин.

Санитарный коллапс: одесский Привоз работает, несмотря на карантин © Виктор Кузнецов

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