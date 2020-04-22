По его словам, на «Привозе» не работают уже три четверти торговых точек, но несколько павильонов до сих пор не закрыты.
«В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлена определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина», — сказал Махотин.
Ранее сообщалось, что правоохранители направляли в Одесский городской совет четыре письма о необходимости приостановить работу местных рынков, в том числе «Привоза». В горсовете ответили, что не видят для этого законных оснований.
На Украине, по данным на 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался, 367 пациентов выздоровели.