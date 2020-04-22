«Укрзализныця» с 1 июля 2020 г. может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если обоснованные мероприятия, направленные на ее сдерживание, например введение карантинных ограничений, будут продолжены. Такое решение было принято на заседании правления АО «Укрзализныця» и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании», — говорится в сообщении.
Кроме того, компания ограничила закупку материально-технических ресурсов, которые не связаны с основной деятельностью, снизила расход дизельного топлива и электроэнергии. Также «Укрзализныця» временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов о единовременных поощрениях, доплатах, надбавках и компенсациях аренды жилья для работников.
На Украине, по данным на 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался, 367 пациентов выздоровели.