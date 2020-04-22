«Укрзализныця» с начала лета может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом накануне сообщила газета «Медиацентр "Магистраль"», выполняющая функции пресс-службы перевозчика

«Укрзализныця» с 1 июля 2020 г. может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если обоснованные мероприятия, направленные на ее сдерживание, например введение карантинных ограничений, будут продолжены. Такое решение было принято на заседании правления АО «Укрзализныця» и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На Украине, по данным на 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался, 367 пациентов выздоровели.