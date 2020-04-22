Американский штат Миссури подал иск в суд на КНР, обвинив страну в пандемии коронавируса. Об этом в своем заявлении сообщил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт, передает РИА Новости в среду, 22 апреля

«Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», — заявил Шмитт.

В иске говорится о том, что власти Китая «обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи (вируса) от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом… тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, штат Миссури обвиняет Китай в бездействии на начальных этапах пандемии. Так, 1 января из Уханя, где произошла вспышка COVID-19, в другие города выехало 175 тысяч человек.

Ответчиками по иску являются правительство КНР, Коммунистическая партия Китая, а также другие должностные лица и госучреждения.

Истец требует от КНР возмещения за «нарушение общественного порядка», «чрезвычайно опасные действия» и «невыполнение обязательств». При этом точная сумма возмещения не называется.