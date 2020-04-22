В Великобритании предположили, что вышки совой связи 5G смогут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Из-за этого в пасхальные выходные в Британии пытались поджечь около 20 мачт сотовой связи.
«Раньше сжигали ведьм, теперь вышки 5G, хорошо, что не людей, хотя и до этого может дойти, если будут такие нездоровые страсти сохранять. Мы уже видели акты насилия по отношению к китайцам… Хотя во времена эпидемий массовых бедствий всегда пытались найти или назначить крайних. Честно говоря, я думал, что в XXI веке мы выросли из подобной печальной практики», — рассказал собеседник издания.
Владимир Корнилов добавил, что из-за глобального кризиса уже пострадали все экономики, в том числе и китайская.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.