В тот момент, когда все страны мира должны объединить свои усилия в борьбе с пандемией, искать виновных в возникновении коронавируса, разжигая нездоровые страсти, - глубочайшая ошибка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

Корнилов рассказал, зачем Трамп лишил ВОЗ финансирования в разгар пандемии Дональд Трамп, лишив финансирования в разгар эпидемии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Нашел крайних! В тот период, когда нужно, наоборот, усилить общие действия, лишать возможности нормально работать единственную международную организацию, которая и должна координировать эти действия, это откровенной воды саботаж», — рассказал Владимир Корнилов.

По его словам, сейчас усилия ученых нужно сосредоточить на том, чтобы выработать вакцину и спасать людей. Расследованием всевозможных версий происхождения вируса можно будет заняться после того, как пандемия будет побеждена.