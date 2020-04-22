Такую же ошибку совершил президент США Дональд Трамп, лишив финансирования в разгар эпидемии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
«Нашел крайних! В тот период, когда нужно, наоборот, усилить общие действия, лишать возможности нормально работать единственную международную организацию, которая и должна координировать эти действия, это откровенной воды саботаж», — рассказал Владимир Корнилов.
По его словам, сейчас усилия ученых нужно сосредоточить на том, чтобы выработать вакцину и спасать людей. Расследованием всевозможных версий происхождения вируса можно будет заняться после того, как пандемия будет побеждена.