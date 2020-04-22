Националистические и фашистские взгляды остаются популярными на Западной Украине, потому что это проявление русофобии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председатель антифашистского комитета Украины Александр Кононович

Кононович объяснил, почему фашизм популярен на Западной Украине - видео © кадр из видео Украина.ру Василию Наконечному присвоили звание почетного гражданина города Калуш в Ивано-Франковской области. Получая награду, Наконечный вскинул руку в нацистском приветствии.

«Русофобские взгляды очень выгодны нашим в кавычках «западным партнерам». Майдан осуществлялся как глубоко русофобский элемент. Ведь Восток Украины не поддерживает и не разделяет эти взгляды. Единственным анклавом русофобии остается Галичина. Там лелеют дивизию СС «Галичина». Русофобия очень востребована сейчас, поэтому такие нацистские действия и проходят», — объяснил собеседник издания.

По словам Александра Кононовича, бороться с пропагандой нацистских идей можно лишь с помощью просветительской работы, в том числе и среди жителей Западной Украины.