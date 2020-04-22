На днях ветерану 14-й дивизии СС «Галичина» Василию Наконечному присвоили звание почетного гражданина города Калуш в Ивано-Франковской области. Получая награду, Наконечный вскинул руку в нацистском приветствии.
«Русофобские взгляды очень выгодны нашим в кавычках «западным партнерам». Майдан осуществлялся как глубоко русофобский элемент. Ведь Восток Украины не поддерживает и не разделяет эти взгляды. Единственным анклавом русофобии остается Галичина. Там лелеют дивизию СС «Галичина». Русофобия очень востребована сейчас, поэтому такие нацистские действия и проходят», — объяснил собеседник издания.
По словам Александра Кононовича, бороться с пропагандой нацистских идей можно лишь с помощью просветительской работы, в том числе и среди жителей Западной Украины.