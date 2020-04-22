Среди ученого сообщества в мире идут споры, об искусственном иди естественном происхождении вируса COVID-19, который вызвал пандемию и унес жизни уже более 170 тысяч человек.
Однако в Грузии, по словам собеседника издания, этот вопрос не обсуждается.
«Дело в том, что Грузия не является мировой державой или страной, которая может тягаться с Китаем, мы не член Евросоюза… Поэтому грузинские политики таким не занимаются, и уровень мышления у нас в стране не достиг такого уровня, чтобы люди над этим задумывались. Сейчас все думают над тем, как быстрее решить проблему с этим вирусом и вернуться к экономической активности», — рассказал Арчил Сихарулидзе.
По его словам, прирост ВВП страны в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, останется на нулевой отметке.
В Грузии количество заболевших коронавирусом перевалило за 400 человек. Более 90 пациентов выздоровели, четверо скончались. Премьер-министр страны Георгий Гахария продлил режим чрезвычайного положения до 10 мая.