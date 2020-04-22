Власти и общество в Грузии более озабочены проблемами восстановления экономики, которая оказалась в упадке из-за кризиса, чем вопросами происхождения коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе: Случай с коронавирусом показал, кто в Грузии босс © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Однако в Грузии, по словам собеседника издания, этот вопрос не обсуждается.

«Дело в том, что Грузия не является мировой державой или страной, которая может тягаться с Китаем, мы не член Евросоюза… Поэтому грузинские политики таким не занимаются, и уровень мышления у нас в стране не достиг такого уровня, чтобы люди над этим задумывались. Сейчас все думают над тем, как быстрее решить проблему с этим вирусом и вернуться к экономической активности», — рассказал Арчил Сихарулидзе.

По его словам, прирост ВВП страны в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, останется на нулевой отметке.

В Грузии количество заболевших коронавирусом перевалило за 400 человек. Более 90 пациентов выздоровели, четверо скончались. Премьер-министр страны Георгий Гахария продлил режим чрезвычайного положения до 10 мая.