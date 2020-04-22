Большинство украинцев привыкли не рассчитывать на помощь государства, но обстоятельства нынешнего кризиса в корне отличаются даже от постмайданного лихолетья. Об этом 21 апреля в комментарии корреспонденту Украина.ру рассказал социолог Евгений Копатько

Украинский социолог Евгений Копатько убежден, что у граждан Украины есть некая социальная адаптация к кризисным явлениям, так как в сложном социально-экономическом положении они находятся уже много лет.

«Но давайте не забывать, что на прочность сейчас проверяется и все украинское общество и если эксцессы Новых Санжар или поведения некоторых медиков на Западной Украине приобретут массовый характер — это будет тяжелейший удар. Слава богу, что пока мы видим, что несмотря на убийственные медицинские реформы Супрун, украинские врачи проявляют себя как настоящие герои», — подчеркивает он.

Между тем социолог отмечает крайне тревожные тенденции по малому числу тестирований на коронавирус по сравнению с США, Европой или Россией. В Голландии не сработал «интеллигентный» карантин. Опыт для Украины © AP, Peter Dejong

То, что эпидемическая картина на Украине не столь благостная косвенно подтверждает большое количество (около 20%) заразившихся медиков — напоминает Копатько.

«Пока в стране паники нет, но что произойдет после того как все вернувшиеся заробитчане поймут, что вернуться назад в ближайшее время не получится, а в своей стране они не смогут найти работу?» — задается вопросом украинский социолог.

Копатько полагает, что пока общество и власть находятся в состоянии, когда каждый живет сам по себе не особо рассчитывая на поддержку, но как только резервы у тех же заробитчан закончатся, ситуация может коренным образом измениться.

Полную версию интервью Евгения Копатько читайте здесь.