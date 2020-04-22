Сотни частных предпринимателей устроили акции протеста в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве из-за того, что даже после смягчения условий карантина их предприятия по-прежнему не могут начать работу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

Политолог Цинкер о протестах частных предпринимателей в Израиле © Facebook, Александр Цинкер

При этом часть предприятий малого бизнеса, потеряв свою клиентуру, уже не сможет восстановиться. С воскресенья, 19 апреля, власти стали постепенно смягчать условия карантина.

«Но пока мы все были в одной лодке и с пониманием относились к режиму жесткого карантина, которое ввело правительство, все с пониманием реагировали на принимаемые правительством решения. Но после того, как произошло смягчение условий карантина, получилось, что часть бизнеса возвращается к работе, а часть — нет. У многих это вызвало раздражение и непонимание. Например, почему строительные магазины могут открываться, а магазины одежды и обуви — нет? Или почему не могут открываться парикмахерские?» — рассказал собеседник издания.

По словам Александра Цинкера, правительство Израиля учтет пожелания людей, протесты которых стали эмоциональным выбросом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.