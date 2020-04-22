Исходя из этих же целей на постсоветском пространстве выстраивались и другие союзы — ЕАЭС и ОДКБ, считает эксперт.
«Последние события убедительно продемонстрировали, что Россия не просто «снабжает» Белоруссию, а фактически содержит за счёт своих ресурсов. Это стало понятно абсолютно всем, включая жителей республики, сейчас, на фоне нефтяных войн, когда белорусская экономика существенно просела только лишь из-за уменьшения российской помощи в виде скидок и льгот», — рассказал собеседник издания.
По его словам, цель этого была сугубо политической — поддержать союзника, пусть в убыток себе и своим производствам. Для этого же российская сторона купила «Белтрансгаз» с трубой по цене, значительно превышающей рыночную, вместо того чтобы построить новый трубопровод.
Полностью интервью можно прочитать здесь.