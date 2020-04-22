Россия снабжала белорусскую экономику кредитами и дешевой нефтью, исходя из надежд построить реальное Союзное государство, то есть преследуя политические цели. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Исходя из этих же целей на постсоветском пространстве выстраивались и другие союзы — ЕАЭС и ОДКБ, считает эксперт.

«Последние события убедительно продемонстрировали, что Россия не просто «снабжает» Белоруссию, а фактически содержит за счёт своих ресурсов. Это стало понятно абсолютно всем, включая жителей республики, сейчас, на фоне нефтяных войн, когда белорусская экономика существенно просела только лишь из-за уменьшения российской помощи в виде скидок и льгот», — рассказал собеседник издания.

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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