По его словам, именно власть выдает эксклюзивную информацию об эпидемиологической ситуации и эксклюзивно ее трактует.
«Оппозиционные партии теряют в этой ситуации. Именно поэтому сейчас такой слабый тренд на потерю голосов партии власти и пока что слабый тренд на нарастание оппозиционных сил.
Я думаю, что если власть проиграет карантин или эпидемия развернется на полную мощность, то оппозиционные структуры, каждая в своем сегменте, сможет подобрать рейтинги партии власти», — рассказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.