В информационном поле Украины для власти сейчас сложилась идеальная ситуация, потому что общество испугано и потребляет информацию об эпидемии коронавируса от органов власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Вопрос мира в Донбассе отодвинут в сторону из-за страха перед эпидемией – политолог Бортник © стрингер

«Оппозиционные партии теряют в этой ситуации. Именно поэтому сейчас такой слабый тренд на потерю голосов партии власти и пока что слабый тренд на нарастание оппозиционных сил.

Я думаю, что если власть проиграет карантин или эпидемия развернется на полную мощность, то оппозиционные структуры, каждая в своем сегменте, сможет подобрать рейтинги партии власти», — рассказал политолог.

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