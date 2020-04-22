Даже если между Россией и Западом выстроятся прекрасные отношения, у них все равно будут разные ценности, разные цели и задачи и разные интересы. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Безпалько напомнил, что во времена СССР роль торгово-экономического шлюза выполняла Финляндия, но с тех пор времена изменились, и такого рода шлюзы перестали быть необходимыми.

«Мы сами вполне способны взаимодействовать с западными странами. Желание белорусского государства паразитировать на этом принципе, быть вечным «мостом», вполне понятно и объяснимо, но будет раздражать и Россию, и Запад — никому не хочется зависеть от капризного «моста». Проще дорогу в обход построить», — рассказал собеседник издания.

По словам Богдана Безпалько, Белоруссия и Россия многие сотни лет были частью одного целого. К союзу эти страны обязывает историческое, культурное, языковое и, конечно же, экономическое единство.

Полностью интервью можно прочитать здесь.