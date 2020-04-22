В этом случае белорусскому руководству придётся неизбежно выбирать, с кем оно будет: с Западом или с Востоком, так как быть одновременно и союзником и «мостом» невозможно.
Безпалько напомнил, что во времена СССР роль торгово-экономического шлюза выполняла Финляндия, но с тех пор времена изменились, и такого рода шлюзы перестали быть необходимыми.
«Мы сами вполне способны взаимодействовать с западными странами. Желание белорусского государства паразитировать на этом принципе, быть вечным «мостом», вполне понятно и объяснимо, но будет раздражать и Россию, и Запад — никому не хочется зависеть от капризного «моста». Проще дорогу в обход построить», — рассказал собеседник издания.
По словам Богдана Безпалько, Белоруссия и Россия многие сотни лет были частью одного целого. К союзу эти страны обязывает историческое, культурное, языковое и, конечно же, экономическое единство.
Полностью интервью можно прочитать здесь.