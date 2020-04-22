Страны Запада заинтересованы в выстраивании буферной зоны вокруг России для того, чтобы превратить ее в государство, запертое в своих границах и лишенное права на развитие. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Это один из инструментов для того, чтобы лишить нашу страну конкурентных преимуществ. При этом часть этого буферного пояса составляют республики, которые были когда-то частью исторической России. По сути от России отторгли куски территории с тем, чтобы как можно скорее и как можно сильнее её ослабить. В исторической же ретроспективе роль буфера между Россией и Германией, основными игроками в двух последних мировых войнах, играла родина Корейбы — Польша», — рассказал собеседник издания.

Сейчас же сама Польша пытается выстроить буфер из Украины, Белоруссии и стран Балтии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.