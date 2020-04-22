«Это один из инструментов для того, чтобы лишить нашу страну конкурентных преимуществ. При этом часть этого буферного пояса составляют республики, которые были когда-то частью исторической России. По сути от России отторгли куски территории с тем, чтобы как можно скорее и как можно сильнее её ослабить. В исторической же ретроспективе роль буфера между Россией и Германией, основными игроками в двух последних мировых войнах, играла родина Корейбы — Польша», — рассказал собеседник издания.
Сейчас же сама Польша пытается выстроить буфер из Украины, Белоруссии и стран Балтии.
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