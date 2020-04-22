Молодые прозападные либералы в будущем присоединятся к новому политическому проекту, предпочтя его партии экс-президента Петра Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: Активизация разных групп украинской оппозиции приведет к расколу страны © Facebook Владимира Фесенко

«Там разные политические силы. Сейчас в кризисе «Голос». Не будет «Голоса» — появится какой-то другой политический проект, новое поколение прозападных либералов. Этот фланг уже обозначен, и он будет только расти, потому что это самый активно представленный фланг на Украине. Там большинство людей с западным образованием, они количественно преобладают, они преобладают в системе госуправления и идеологически очень активны. Порошенко — это, скорее, пост-Ющенко. Думаю, более молодые присоединятся к какому-нибудь новому проекту», — рассказал политолог.

Владимир Фесенко напомнил, что к этому лагерю также принадлежит партия экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, которая не проявляла никакой активности последний год, но к местным выборам, наверно, выйдет из подполья.

На этом фланге украинской политики очень большая конкуренция, и Порошенко вряд ли получит монополию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.