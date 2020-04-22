Согласно недавнему опросу социологической группы «Рейтинг», «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила бы 15,4% голосов избирателей, если бы выборы прошли в апреле.
«Оттого, что произошло за последний месяц на Украине, а это очень резкая реакция на документы, подписанные 11 марта в Минске, скандал с Андреем Ермаком, обвинения, предъявленные Татьяне Черновол, — все это очень сильно помогло Петру Порошенко и его партии. Рейтинг подскочил на 6%», — объяснил собеседник издания.
По словам Владимира Фесенко, именно неуклюжие действия Госбюро расследований в деле Черновол активизировали майданный электорат, который начал активизироваться вокруг партии Порошенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.