Партия экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» прибавила в рейтинге после нескольких скандалов, которые произошли на Украине за последний месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Монтян: Дело против Черновол — это чистый пиар Петра Порошенко получила бы 15,4% голосов избирателей, если бы выборы прошли в апреле.

«Оттого, что произошло за последний месяц на Украине, а это очень резкая реакция на документы, подписанные 11 марта в Минске, скандал с Андреем Ермаком, обвинения, предъявленные Татьяне Черновол, — все это очень сильно помогло Петру Порошенко и его партии. Рейтинг подскочил на 6%», — объяснил собеседник издания.

По словам Владимира Фесенко, именно неуклюжие действия Госбюро расследований в деле Черновол активизировали майданный электорат, который начал активизироваться вокруг партии Порошенко.

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