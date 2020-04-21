Властям Белоруссии необходимо принять ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения от 21 апреля по итогам поездки в республику

Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк настояли эксперты.

ВОЗ рекомендует ввести умеренный карантин — отменить любые массовые мероприятия, перевести на удаленное обучение вузы и школы, работников предприятий отправить работать из дома и помещать на изоляцию людей, контактировавших с больными.

Пока специалисты не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти Белоруссии «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.

Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире. По данным на 20 апреля, число больных выросло на треть, к 21 апреля оно составило 6 тысяч 264 человека, умер 51 пациент.

При этом в республике не отменены массовые мероприятия, в том числе религиозные. Президент Александр Лукашенко неоднократно подвергался критике за это, в частности, 150 тысяч жителей направили петицию в ВОЗ с просьбой ввести карантин в Белоруссии принудительно и заявления, что власть фальсифицирует статистику. Лукашенко неоднократно отвергал подобные обвинения и выражал уверенность, что стратегия борьбы с эпидемией выбрана правильно.