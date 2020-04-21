«Как вы знаете, в пятницу было подписано соглашение о предоставлении Молдавии двух кредитов: 235 млн. долларов от МВФ и 200 млн. евро от Российской Федерации. Это очень важная для Молдавии поддержка, особенно в нынешних условиях», — сказал Кику.
Он опроверг утверждение в ряде СМИ о том, что Россия предоставила Молдавии кредит на невыгодных условиях.
«Это не так. Мы считаем, что условия приемлемы для Молдавии. Кредит предоставлен на 10 лет под 2 процента годовых. Мы можем брать эти деньги по мере необходимости. Естественно, в этом году мы возьмем, так как нам нужны эти деньги. Мы также можем досрочно вернуть заимствованные средства, если у нас появится такая возможность. Это можно будет сделать без санкций», — подчеркнул премьер.
Кику добавил, что подписал письмо в адрес Европейского союза с просьбой предоставить Молдавии второй транш в размере 30 миллионов евро из обещанной макрофинансовой помощи в 100 миллионов евро.