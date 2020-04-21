Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что кредит в 200 миллионов евро от России получен на хороших условиях. Об этом 21 апреля сообщает «Интерфакс»

В начале апреля Молдавия получит российский кредит в 200 млн долларов — Додон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сказал Кику.

Он опроверг утверждение в ряде СМИ о том, что Россия предоставила Молдавии кредит на невыгодных условиях.

«Это не так. Мы считаем, что условия приемлемы для Молдавии. Кредит предоставлен на 10 лет под 2 процента годовых. Мы можем брать эти деньги по мере необходимости. Естественно, в этом году мы возьмем, так как нам нужны эти деньги. Мы также можем досрочно вернуть заимствованные средства, если у нас появится такая возможность. Это можно будет сделать без санкций», — подчеркнул премьер.

Кику добавил, что подписал письмо в адрес Европейского союза с просьбой предоставить Молдавии второй транш в размере 30 миллионов евро из обещанной макрофинансовой помощи в 100 миллионов евро.