Утверждается, что из санкционного списка уберут Михаила Добкина, Игоря Шурму, Бориса Колесникова и Александр Вилкула.
«Медведчук создает свою команду для усиления влияния в украинской политике и подготовке к будущим выборам», — утверждают источники PavlovskyNews.
Санкционные списки против ряда украинских граждан и предприятий были введены в конце 2018 года. В него включили близких к олигарху Ринату Ахметову депутатов от расколовшегося «Оппозиционного блока», которые ранее выступили против будущих лидеров «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко и Сергея Левочкина.