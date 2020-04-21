Украинские бизнесмены и политики Вадим Новинский и Андрей Киселев были исключены из российских санкционных списков после личной просьбы одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Как передает 21 апреля Telegram-канал PavlovskyNews, вслед за Новинским и Киселевым санкции снимут и с других бывших «регионалов»

Россия убрала украинских бизнесменов из санкционного списка © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Михаила Добкина, Игоря Шурму, Бориса Колесникова и Александр Вилкула. «Медведчук создает свою команду для усиления влияния в украинской политике и подготовке к будущим выборам», — утверждают источники PavlovskyNews. Санкционные списки против ряда украинских граждан и предприятий были введены в конце 2018 года. В него включили близких к олигарху Ринату Ахметову депутатов от расколовшегося «Оппозиционного блока», которые ранее выступили против будущих лидеров «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко и Сергея Левочкина.