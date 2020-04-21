Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал граждан активнее тратить деньги для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом 21 апреля сообщает Lsm.lv

Карантин глазами простых людей, Латвия, Рига. Страх потери работы и обвала экономики заявил он.

Казакс считает, что денег в стране достаточно, однако восстановление экономики после кризиса зависит не только от государственной поддержки, но и от активности граждан.

Также он спрогнозировал, что спад в экономике Латвии может превысить 10%.

Ранее международное агентство S&P предсказало глубину падения мировой экономики из-за пандемии коронавируса на уровне 2,4% ВВП в 2020 году. Темпы восстановления экономики будут зависеть от политики государств в области здравоохранения и экономики, ситуации в малом и среднем бизнесе и положения на рынке труда.

В то же время баланс рисков остается отрицательным из-за неопределенности в области здравоохранения, экономики и политики.