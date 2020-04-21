Отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполье, Червонограда, Покровская, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни и Донбасса.
«Фактически кризис в угольной отрасли уже настал — не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" — страна теряет 95% общего угледобычи», — отмечается в сообщении.
Также шахтеры предупредили о вероятности социального взрыва.