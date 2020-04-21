Горняки и работники обогатительных фабрик после окончания карантина готовятся приехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт. Об этом на днях сообщалось на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов

«Не переживайте, я не Хрущев!»: Зеленский обратился к шахтерам © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполье, Червонограда, Покровская, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни и Донбасса.

«Фактически кризис в угольной отрасли уже настал — не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" — страна теряет 95% общего угледобычи», — отмечается в сообщении.

Также шахтеры предупредили о вероятности социального взрыва.