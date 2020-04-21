Депутат Верховной Рады от «Слуги народа», украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк заявил, что он рад переносу Олимпиады из-за коронавируса на следующий год. Об этом он рассказал 21 апреля в интервью «Трибуне»

Глаза спят, руки делают. Беленюк отключился прямо во время заседания Рады © Facebook, Александр Гончаров рассказал, что совсем недавно получил нелепую травму, которая уже более месяца его мучает. По его словам, повреждение не глобальное, но мешает тренироваться.

«Неизвестно, успел бы я восстановиться к Олимпийским играм… Возможно, к лучшему, что перенесли. Может, при нагрузке она бы усугубилась», — заявил он.

Также Беленюк рассказал, что в первые дни после новости о переносе Олимпиады он не мог найти мотивацию и пропустил несколько тренировок. Потом, по его словам, он понял, что без спорта не может. Кроме того, Беленюк посоветовал продолжать заниматься спортом после окончания карьеры, чтобы «не рассыпаться».