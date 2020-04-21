Беленюк рассказал, что совсем недавно получил нелепую травму, которая уже более месяца его мучает. По его словам, повреждение не глобальное, но мешает тренироваться.
«Неизвестно, успел бы я восстановиться к Олимпийским играм… Возможно, к лучшему, что перенесли. Может, при нагрузке она бы усугубилась», — заявил он.
Также Беленюк рассказал, что в первые дни после новости о переносе Олимпиады он не мог найти мотивацию и пропустил несколько тренировок. Потом, по его словам, он понял, что без спорта не может. Кроме того, Беленюк посоветовал продолжать заниматься спортом после окончания карьеры, чтобы «не рассыпаться».