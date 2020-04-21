Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко выразила негодование по поводу управления страной президентом Владимиром Зеленским в годовщину определения результатов выборов. Свой комментарий 21 апреля она опубликовала в Facebook

«Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский

Депутат считает, что запрос общества был на рациональное и иррациональное обновление власти. Также Геращенко считает, что не ошиблась и до сих пор считает команду Зеленского непрофессиональной, которая не имеет идеологии и принципов. Кроме того, Геращенко считает необходимым, чтобы украинцы «вышли из летаргического сна».