«Год назад я не находилась в иллюзиях и розовых очках, не ошиблась в своих прогнозах относительно результатов выборов. Ведь инфантильное общество, пласт неприхотливых избирателей начали формировать задолго до президентских выборов — через вульгарные кварталы, примитивные сериалы, уничтожающую критику команды Порошенко», — написала она.
Депутат считает, что запрос общества был на рациональное и иррациональное обновление власти. Также Геращенко считает, что не ошиблась и до сих пор считает команду Зеленского непрофессиональной, которая не имеет идеологии и принципов. Кроме того, Геращенко считает необходимым, чтобы украинцы «вышли из летаргического сна».