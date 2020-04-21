Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить достаточное количество гречки для внутреннего рынка, поскольку Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике. Об этом 21 апреля сообщает belta.by

Украинские власти запретили вывозить из страны гречку © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Леонида Зайца, как проходит посевная кампания в регионе. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.

Также он поинтересовался, как в стране идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений.

Ранее Лукашенко уже поручал нарастить в Белоруссии собственное производство гречневой крупы из-за определенных трудностей с поставками из России. А до этого в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что в стране имеются запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев.

Весной в магазинах в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу. Первого апреля правительство постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.