В ходе рабочей поездки в Бобруйск Лукашенко поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит посевная кампания в регионе. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.
«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.
Также он поинтересовался, как в стране идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений.
Ранее Лукашенко уже поручал нарастить в Белоруссии собственное производство гречневой крупы из-за определенных трудностей с поставками из России. А до этого в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что в стране имеются запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев.
Весной в магазинах в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу. Первого апреля правительство постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.