Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела.
«Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, что [он] продолжает свою деятельность в нормальном режиме», — сообщил источник в администрации президента Южной Кореи.
Усомнились в данных CNN и в МИД КНР. В Госдуме РФ эту новость назвали фейком и предположили, что отсутствие северокорейского лидера на публике может быть связано со стремлением обезопасить его от коронавируса. В свою очередь Кремль заявил, что будет ждать официальной информации.