Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын находится за пределами Пхеньяна и продолжает работать в обычном режиме. Об этом 21 апреля высокопоставленный представитель администрации южнокорейского президента сообщил газете Dong-A Ilbo и агентству Yonhap

Борис Джонсон заразился коронавирусом © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела.

«Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, что [он] продолжает свою деятельность в нормальном режиме», — сообщил источник в администрации президента Южной Кореи.

Усомнились в данных CNN и в МИД КНР. В Госдуме РФ эту новость назвали фейком и предположили, что отсутствие северокорейского лидера на публике может быть связано со стремлением обезопасить его от коронавируса. В свою очередь Кремль заявил, что будет ждать официальной информации.