Мэр Киева и глава администрации города Виталий Кличко отстранил первого заместителя Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования дела относительно возможного взяточничества. Об этом 21 апреля градоначальник сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Столичный кейс» Зеленского. Что стоит за информацией о задержании зама Кличко © Facebook, Mykola Povoroznyk «Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей», — отметил мэр. Кличко уточнил, что возложил исполнение обязанностей Поворозника на Валентина Мондриевского.