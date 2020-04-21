Он отметил, что городская власть открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции.
«Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей», — отметил мэр.
Кличко уточнил, что возложил исполнение обязанностей Поворозника на Валентина Мондриевского.