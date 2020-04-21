Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в международной политике необходимо всегда видеть положительные результаты и «уметь не раздувать искру». Об этом 21 апреля глава государства рассказал в ответе на запрос «BBC News Украина», который был опубликован 21 апреля

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