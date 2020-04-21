«Я всегда стараюсь сделать лимонад из лимона. Сколько бы суждений, слухов и теорий ни распространялось вокруг нашей беседы с президентом США и, несмотря на то что это вылилось в целую историю импичмента, у Украины остались хорошие партнерские и дружеские отношения с США», — утверждает Зеленский.
Также украинский лидер уверен, что поездка в Вашингтон состоится, но считает неправильным говорить об этом во время пандемии коронавируса. Зеленский заявил, что сначала нужно преодолеть вызов, а потом говорить о возвращении к обычному ритму жизни.