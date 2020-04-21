На должность нового главы Офиса президента Украины претендуют еще два кандидата. Об этом 20 апреля сообщает «Апостроф» со ссылкой на депутатов «Слуги народа» на условиях анонимности

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net В то же время другие источники издания эту информацию не подтвердили. Ранее среди возможных сменщиков Ермака на пост главы Офиса президента называли нынешнего замглавы ОП Кирилла Тимошенко, первого помощника президента Сергея Шефира, первого замглавы ОП Сергея Трофимова и главу СБУ Ивана Баканова.