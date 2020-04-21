«На должность нового главы ОПУ рассматривают председателя комитета Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова и замглавы комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Николая Тищенко», — говорится в сообщении.
В то же время другие источники издания эту информацию не подтвердили.
Ранее среди возможных сменщиков Ермака на пост главы Офиса президента называли нынешнего замглавы ОП Кирилла Тимошенко, первого помощника президента Сергея Шефира, первого замглавы ОП Сергея Трофимова и главу СБУ Ивана Баканова.