Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назначил своим советником причастного к коррупции в «Укравтодоре» Андрея Батищева. Об этом на днях на своем персональном сайте заявил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский

Владислав Криклий. Биографическая справка © Facebook Владислав Криклий напомнил, что Батищев в 2015-2016 годах возглавлял «Укравтодор». В то время, по словам депутата, работала налаженная система откатов — 12,5% с каждого подряда.

«Андрей Батищев, уже будучи руководителем "Укравтодора", на тендерных процедурах "определял" победителем заранее оговоренные компании, подконтрольные гражданину РФ, члену армянской диаспоры — Вагинаку Аветисяну (основатель строительной компании "Дорлидер"), который фактически контролирует выполнение дорожных работ по всей Украине», — написал депутат.

При проведении тендеров, по словам Дубинского, Батищев ежемесячно получал от него «откаты», как лично, так и через банковские счета в «Укргазбанке». Также средства якобы поступали на карточку его жены Жанны Полищук.