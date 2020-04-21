Известный харьковский журналист и блогер Алексей Кусов стал жертвой нападения во дворе своего дома, когда он возвращался из супермаркета с продуктами. Об этом 21 апреля он написал в Facebook

Нападение произошло в 22:30 в понедельник, 20 апреля. На видео, сделанном камерой наблюдения, видно, что к мужчине подбежали двое неизвестных. Они повалили мужчину на землю и начали бить его ногами. Также видно, что Кусову удалось достать пистолет и начать стрелять в сторону убегавших. Животные инстинкты. Кернес прокомментировал столкновения в Харькове © Facebook, Геннадий Кернес

«Хочу сразу сказать товарищам, которые заплатили за этот бред. Во-первых, продукты вы мне оплатите. А во-вторых, ваши условия, ваши запугивания, ваше бабло мне нахрен не надо», — заявил в видео журналист.

В комментариях он упомянул, что один из нападавших передал «привет», но от кого, потерпевший не расслышал.

Алексей Кусов часто критиковал власти города и мэра Геннадия Кернеса за нерациональное использование бюджетных средств. В комментариях пользователи не исключают, что именно это и послужило причиной нападения. Как пишут украинские СМИ, Кусов не первый раз подвергается нападению. В конце декабря 2018 года двое неизвестных напали на него и отобрали 9 тысяч долларов.