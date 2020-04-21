Около 1,6 триллиона евро (133 триллиона рублей) потребуется для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил в эфире телеканала BFMTV 21 апреля

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«У меня есть достаточно точное представление о сумме конверта [для восстановления экономики] — это около 10% европейского ВВП, то есть около 1600 миллиардов евро», — сказал Бретон.

Он отметил, что одним из наиболее пострадавших секторов является туризм, для которого необходим «план Маршалла».

При этом, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «план Маршалла» нужен всем секторам экономики Евросоюза, чтобы преодолеть последствия. План, названный по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла, представляет собой программу восстановления Европы, реализованную после Второй мировой войны.