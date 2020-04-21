Многие страны мира, включая государства ЕС, на фоне пандемии ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, в результате чего глобальная экономика, а также экономика Евросоюза серьезно пострадали.
«У меня есть достаточно точное представление о сумме конверта [для восстановления экономики] — это около 10% европейского ВВП, то есть около 1600 миллиардов евро», — сказал Бретон.
Он отметил, что одним из наиболее пострадавших секторов является туризм, для которого необходим «план Маршалла».
При этом, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «план Маршалла» нужен всем секторам экономики Евросоюза, чтобы преодолеть последствия. План, названный по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла, представляет собой программу восстановления Европы, реализованную после Второй мировой войны.