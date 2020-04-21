Европа нуждается во втором «плане Маршалла» для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Варшаве 21 апреля, передает РИА Новости

Министры ЕС договорились о «новом плане Маршалла» на полтриллиона евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу для преодоления последствий пандемии будет необходим новый «план Маршалла» — по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла — программа восстановления Европы, реализованная после Второй мировой войны.

По словам Моравецкого, в субботу, 18 апреля, он говорил с фон дер Ляйен об эластичности инструментов, предназначенных для спасения рабочих мест. Польский премьер настаивает на выработке новой экономической политики, которая позволит решить проблему с рабочими местами в период от полугода до двух лет.

«Я говорил об этом с главой Еврокомиссии, буду говорить через час с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Перед Европой сейчас нет задания важнее второго "плана Маршалла" 21 века. Это план, который должен позволить не только сохранить рабочие места в Польше, но и поднять на высший экономический уровень период после коронавируса», — заявил Моравецкий.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Польше составило 9,7 тысячи человек, 385 из которых скончались. В стране был введен режим эпидемии, были закрыты границы для иностранцев, восстановлен контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничено перемещение людей и закрыты все заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.