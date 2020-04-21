По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов, отказ от субсидий оформили 3 тысячи 534 человека.
Заявки на отказ продолжат принимать до 11 мая. Можно отказаться от компенсаций услуг ЖКХ на один или два месяца.
Ранее правительство Грузии объявило, что компенсирует оплату услуг ЖКХ тем семьям, у которых в течение трех месяцев, с марта по май, затраты электроэнергии не превысят 200 кВтч, а расход газа составит не более 200 метров кубических.
В то же время власти призвали тех, кто не потерял доход из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, отказаться от субсидии.