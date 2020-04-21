Свыше 3 тысяч граждан Грузии отказались от компенсаций, выделенных властями страны на оплату коммунальных услуг. Об этом 21 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение

Политолог Сихарулидзе: Случай с коронавирусом показал, кто в Грузии босс © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Заявки на отказ продолжат принимать до 11 мая. Можно отказаться от компенсаций услуг ЖКХ на один или два месяца.

Ранее правительство Грузии объявило, что компенсирует оплату услуг ЖКХ тем семьям, у которых в течение трех месяцев, с марта по май, затраты электроэнергии не превысят 200 кВтч, а расход газа составит не более 200 метров кубических.

В то же время власти призвали тех, кто не потерял доход из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, отказаться от субсидии.