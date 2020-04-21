Правительство Украины изучает опыт Белоруссии в сфере распределения расходов на ликвидацию лесных пожаров. Об этом 21 апреля написал на своей странице в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко

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