По его словам, в Белоруссии управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров — топливо, питание, командировочные и ремонт техники. Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей.
«Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины», — добавил Геращенко.