Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок возрождения экономики в России. Об этом 21 апреля сообщает belta.by

«Бразильский Лукашенко». Еще один глава государства не верит в коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — заявил Лукашенко.

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. Он также критиковал Россию за закрытие границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и называл это головотяпством.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом больше 6 тысяч человек, умер 51. За трое суток число инфицированных в стране выросло почти на треть. При этом по количеству заражений на миллион населения Белоруссия обогнала всех соседей и общемировой показатель.