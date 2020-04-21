Выступая на предприятии «Славянка» в Бобруйске, Лукашенко заявил, что несмотря на смертность 400-600 человек в сутки «Европа начала открываться».
«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — заявил Лукашенко.
Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. Он также критиковал Россию за закрытие границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и называл это головотяпством.
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом больше 6 тысяч человек, умер 51. За трое суток число инфицированных в стране выросло почти на треть. При этом по количеству заражений на миллион населения Белоруссия обогнала всех соседей и общемировой показатель.