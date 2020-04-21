По меньшей мере 657 человек были казнены во всем мире в 2019 году, что на 5% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования международной правозащитной организации Amnesty International, обнародованные 21 апреля

Казахстан готов отказаться от смертной казни © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) исследовании.

Правозащитники отметили, что значительное снижение количества проведенных смертных казней наблюдается в Сингапуре, Египте и Японии, однако их число все еще растет в Ираке, Саудовской Аравии, Йемене и Южном Судане.

Так, согласно данным исследования, 81% казней в прошлом году произошли в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, где было зафиксировано наибольшее число казней — по меньшей мере 251 человек.

Всего правозащитники зарегистрировали казни в 2019 году минимум в 20 странах: помимо названных, в США, Пакистане, Сомали, Бахрейне, Бангладеше, Белоруссии, Ботсване, Китае, КНДР, Судане, Сирии и Вьетнаме.

При этом в докладе подчеркивается, что для многих стран данные представляют минимальную оценку, а реальные цифры, вероятно, выше. Например, в Белоруссии, Вьетнаме и Китае информация о применении смертной казни считается гостайной, из Лаоса или КНДР данные не поступают также из-за государственных запретов.