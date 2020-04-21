«В 2019 году было проведено как минимум 657 казней — на 5% меньше, чем в 2018 году, когда их было 690. Второй год подряд Amnesty International фиксирует наименьшее количество казней в мире за десятилетний период», — говорится в исследовании.
Правозащитники отметили, что значительное снижение количества проведенных смертных казней наблюдается в Сингапуре, Египте и Японии, однако их число все еще растет в Ираке, Саудовской Аравии, Йемене и Южном Судане.
Так, согласно данным исследования, 81% казней в прошлом году произошли в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, где было зафиксировано наибольшее число казней — по меньшей мере 251 человек.
Всего правозащитники зарегистрировали казни в 2019 году минимум в 20 странах: помимо названных, в США, Пакистане, Сомали, Бахрейне, Бангладеше, Белоруссии, Ботсване, Китае, КНДР, Судане, Сирии и Вьетнаме.
При этом в докладе подчеркивается, что для многих стран данные представляют минимальную оценку, а реальные цифры, вероятно, выше. Например, в Белоруссии, Вьетнаме и Китае информация о применении смертной казни считается гостайной, из Лаоса или КНДР данные не поступают также из-за государственных запретов.