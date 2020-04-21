Ранее Крячко работал операционным директором в компании SMMStudio вице-премьера и нынешнего главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
«Digital-направление штаба возглавит нынешний сотрудник SMMStudio Богдан Бунзон. На сайте компании он указан как СЕО. Официально штаб начнет работать в конце июня. До этого будет идти подготовительная работа», — говорится в сообщении.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко прямо не подтвердил и не опроверг эту информацию. В комментарии изданию он сообщил, что предвыборный штаб появится ближе к местным выборам, а пока руководство готовит партию к началу кампании и скоро представит глав областных организаций.