Центральный предвыборный штаб партии «Слуга народа» на местных выборах возглавит глава комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Михаил Крячко, его первым заместителем станет руководитель проекта «Ошкола» Богдан Бунзон. Об этом 21 апреля сообщает «TheБабель» со ссылкой на несколько источников, близких к партии

Партия «Слуга народа». Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Федорова.

«Digital-направление штаба возглавит нынешний сотрудник SMMStudio Богдан Бунзон. На сайте компании он указан как СЕО. Официально штаб начнет работать в конце июня. До этого будет идти подготовительная работа», — говорится в сообщении.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко прямо не подтвердил и не опроверг эту информацию. В комментарии изданию он сообщил, что предвыборный штаб появится ближе к местным выборам, а пока руководство готовит партию к началу кампании и скоро представит глав областных организаций.