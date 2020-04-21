Международные институты развития в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) договорились о выделении дополнительных ресурсов на поддержку мировой экономики в условиях пандемии COVID-19. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Минфина РФ

Страны G20 могут отсрочить погашение долгов для развивающихся государств - Financial Times © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Отмечается, что общий объем поддержки, предоставляемый многосторонними банками развития, составляет более $200 миллиардов (15,3 триллиона рублей) и включает целевые инвестиционные программы в сфере здравоохранения, чрезвычайную бюджетную помощь наиболее пострадавшим странам, поддержку беднейшим странам через системы социальной поддержки и денежные переводы, а также оказание поддержки частному сектору.

В частности, группа Всемирного банка предоставит до $160 миллиардов (12,2 триллиона рублей), Африканский банк развития — $10,1 миллиарда (773,1 миллиарда рублей), Азиатский банк развития — $6,5 миллиарда (497,6 миллиарда рублей), Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру (АБИИ) — $5-10 миллиардов (383,2-765,5 миллиарда рублей).

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 4 миллиарда евро (332 миллиарда рублей), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — 28-40 миллиардов евро (2,3-3,3 триллиона рублей), Межамериканский банк развития и Новый банк развития (НБР) — по $5 миллиардов (383,2 миллиарда рублей), а также Исламский банк развития — $2,3 миллиарда (176,3 миллиарда рублей).

Помимо этого МВФ упростил порядок предоставления и повысил доступные лимиты экстренного финансирования и ввел т.н. «линию краткосрочной ликвидности», механизм которой аналогичен своп-соглашению между центральными банками.

В совокупности эти меры позволят выделить на чрезвычайные цели развивающимся странам до 100 миллиардов СДР ($137 миллиардов).

Более того, по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета развитые страны — Австралия, Великобритания, Канада, Франция и Япония — обязались предоставить 8,6 миллиарда СДР ($11,7 миллиарда) на цели поддержки беднейших стран. Средства будут направлены в трастовый фонд МВФ по содействию снижения бедности.

Ранее, 15 апреля, министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга для беднейших стран мира до конца 2020 года в связи с пандемией коронавируса.