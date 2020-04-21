Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил уверенность, что пробационное наблюдение заменит ограничение свободы. Об этом 20 апреля он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook

Министр Малюська предложил разместить уголовников с повышенным комфортом © Facebook, Denis Malyuska

«Мы вводим совершенно новый вид наказания — пробационный надзор. Пробационный надзор — это когда человек, вместо того чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг», — пояснил Малюська.

Министр отметил, что пробационное наблюдение заменит ограничение свободы. Он добавил, что эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, так как люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений, а 98% из них ресоциализируются.