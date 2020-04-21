Согласно опросу, проведенному Социологической группой «Рейтинг» с 10 по 12 апреля, президентскую партию готовы поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.
«Если смотреть на динамику поддержки, то ее пиковые показатели в 65% мы фиксировали в августе-сентябре прошлого года… Падение поддержки "Слуги народа" происходило плавным путем с определенными колебаниями. В конце года снова было освобождение — и был определенный подъем. А уже с нового года снова пошло снижение рейтинга. Но коронавирус как раз и остановил падение рейтинга "Слуги народа", — заявил он.
Во время пандемии, по его словам, все взгляды обращены на болезнь, а также экономические и политические проблемы. Все скандалы во власти отошли на второй план. Поэтому группа фиксирует рост поддержки как деятельности президента, так и электоральной поддержки его партии. В длинной динамике эти показатели вернулись на уровень января — начала февраля текущего года.