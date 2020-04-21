Популярная певица Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, который выступает под сценическим именем Тарзан, решила повеселить своих фанатов танцем и песней. Видео своих похождений пара опубликовала на днях в Instagram

Стриптизер Тарзан обнародовал видео, на котором он и жена оделись в странные наряды и выплясывали во дворе своего дома, напевая веселую песню про карантин.

Для танцев они пригласили в гости друзей, которые присоединились к записи видео.