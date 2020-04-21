Стриптизер Тарзан обнародовал видео, на котором он и жена оделись в странные наряды и выплясывали во дворе своего дома, напевая веселую песню про карантин.
Для танцев они пригласили в гости друзей, которые присоединились к записи видео.
Стриптизер Тарзан обнародовал видео, на котором он и жена оделись в странные наряды и выплясывали во дворе своего дома, напевая веселую песню про карантин.
Для танцев они пригласили в гости друзей, которые присоединились к записи видео.
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