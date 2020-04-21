Более 140 тысяч британских компаний обратились к властям за компенсацией зарплаты сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак, передает РИА Новости 21 апреля

Карантин глазами простых людей, Великобритания, Лондон. Процветают компании по доставке © Facebook, Inna Zhuravel-Wilcock

В понедельник, 20 апреля, начался прием заявок от компаний, чей бизнес пострадал от вспышки COVID-19. Власти пообещали этим компаниям компенсировать оплату труда сотрудников в размере до 80% от зарплаты.

«По состоянию на 16:00 (18:00 мск) [20 апреля] более 140 тысяч компаний подали заявки, и гранты, которые они получат, помогут выплатить зарплату более 1 миллиону человек», — заявил Сунак.

По его словам, подавшие заявки смогут получить «живые деньги» в течение шести рабочих дней. Такая компенсационная схема будет действовать до конца июня.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано свыше 124,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 16,5 тысячи стали летальными.