В столице Франции коронавирусная инфекция была обнаружена в водопроводной системе, которую применяют для мытья улиц. Об этом на днях сообщило радио RFI

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Отмечается, что коронавирус в воде выявили во время плановых тестов. Он был подтвержден в четырех из 27 проб. В связи с этим использование зараженной воды прекратили.

Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. При этом сообщается, что риска для питьевой воды нет, так как техническая вода в Париже течет по отдельной системе труб, которые никак не связаны с кранами в жилых домах. Эту воду используют в фонтанах, а также для очистки улиц и полива парков.

Тем временем, по последним данным, во Франции зафиксировано почти 156,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 20,3 тысячи стали летальными.