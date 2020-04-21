Отмечается, что четверо неизвестных без масок и в гражданском жестоко избивали своих жертв, не объясняя причин. Один из случаев произошел на улице Дорофеева в микрорайоне «Остров». Одна из пострадавших сообщила, что налетчики стали избивать ее молодого человека, а потом и ее. 19-летнего парня с разбитой головой увезли медики. Пострадавшие утверждают, что не знают обидчиков, и перед тем, как на них напали, они мирно сидели на скамейке в парке.
«В приемном покое полиция приняла заявление от пострадавших, после чего оказалось, что они не единственные, на кого было совершено нападение вышеупомянутыми», — говорится в сообщении.
На сайте полиции области данная информация не значится.