По словам авторов исследования, они провели пилотное испытание очищенной инактивированной вакцины против коронавируса, которая спровоцировала появление нейтрализующих антител у мышей, крыс и нечеловекоподобных обезьян.
Ученые отметили, что выработанные антитела нейтрализовали 10 репрезентативных штаммов коронавируса. Это свидетельствует о том, что они могут нейтрализовать и другие штаммы вируса, циркулирующие по всему миру.
«Иммунизация двумя различными дозами (3 мкг или 6 мкг на дозу) обеспечивала частичную или полную защиту у макак против коронавируса, соответственно, без всякого антителозависимого усиления инфекции. Систематическая оценка с помощью мониторинга клинических признаков, гематологического и биохимического индекса и гистофатологичного анализа у макак свидетельствует о том, что это безопасно», — говорится в исследовании.
Отмечается, что это позволит ускорить клинические исследования вакцины на людях.
Тем временем, по последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,48 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 170,7 тысячи стали летальными. В то же время 653,9 тысячи человек выздоровели.