Китайские ученые провели успешное тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на макаках. Об этом свидетельствуют данные библиотеки bioRxiv

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ученые отметили, что выработанные антитела нейтрализовали 10 репрезентативных штаммов коронавируса. Это свидетельствует о том, что они могут нейтрализовать и другие штаммы вируса, циркулирующие по всему миру.

«Иммунизация двумя различными дозами (3 мкг или 6 мкг на дозу) обеспечивала частичную или полную защиту у макак против коронавируса, соответственно, без всякого антителозависимого усиления инфекции. Систематическая оценка с помощью мониторинга клинических признаков, гематологического и биохимического индекса и гистофатологичного анализа у макак свидетельствует о том, что это безопасно», — говорится в исследовании.

Отмечается, что это позволит ускорить клинические исследования вакцины на людях.

Тем временем, по последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,48 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 170,7 тысячи стали летальными. В то же время 653,9 тысячи человек выздоровели.