Казахстанские авиакомпании до конца 2020 года могут понести убытки в размере 300 млрд тенге (почти 53 млрд рублей). Об этом 21 апреля сообщает lsm.kz

Убытки крупнейшей авиакомпании Казахстана превысили $12 млн – СМИ © Фото 24.kz

«По прогнозам представителей авиации, потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка 300 млрд тенге до конца 2020 года», — заявил он.

На прошлой неделе Международный Валютный Фонд предупредил, что коронавирус погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами. Он легко и быстро затмит финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае планета оправится от него только в следующем году, недосчитавшись $9 триллионов.