По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, из-за пандемии коронавируса приостановлено выполнение внутренних рейсов на 100% и международных на 98%.
«По прогнозам представителей авиации, потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка 300 млрд тенге до конца 2020 года», — заявил он.
На прошлой неделе Международный Валютный Фонд предупредил, что коронавирус погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами. Он легко и быстро затмит финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае планета оправится от него только в следующем году, недосчитавшись $9 триллионов.