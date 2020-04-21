По его словам, из-за недогруженности иммунитет становится «неадекватнее».
«Массовое применение дезинфицирующих средств приведет к значительному росту аллергических заболеваний… Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии — это все мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о коронавирусе», — предупредил врач.
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Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Вот уже два месяца мы вовсю используем моющие и дезинфицирующие средства. И так же точно поступают все вокруг, во всем мире. Как в долговременной перспективе отреагирует иммунитет людей на такое резкое увеличение использования дезинфицирующих средств? Не станет ли иммунитет слабее в будущем, если всё вдруг неожиданно стало стерильным и бороться организму ни с чем не надо? ⠀ Ответ: Это действительно очень важный вопрос, и это то, чем нам всем в перспективе аукнется коронавирус. Дело в том, что медицинская наука давно оперирует понятием «болезни высокой чистоты». Наш организм, приходя в этот мир, готов к тому, чтобы ежедневно и ежечасно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов. Но, поскольку вокруг чистота, мыло, дезинфицирующие средства и так далее, контакты детей с грязью резко уменьшаются, и иммунитет, условно говоря, остается недогруженным. Он не может в полном объеме делать то, что ему положено. И он начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее. ⠀ Именно это и есть главная причина огромного количества аллергических заболеваний — недогруженность иммунитета приводит к неадекватным иммунным реакциям организма. Речь идет не о том, что иммунитет становится слабее, а скорее о том, что иммунитет становится неадекватнее. Вне всякого сомнения, массовое применение дезинфицирующих средств приведет к значительному росту аллергическим заболеваний. Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии — это всё мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о коронавирусе. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #дезинфекция #коронавирус #стерилизация #будущее #здоровье