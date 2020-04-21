Последствия вируса приведут к увеличению случаев сезонной аллергии и астмы, с которыми придется бороться еще долгие годы. Об этом 20 апреля в Instagram сообщил педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский

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