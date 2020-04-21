Премьер и правительство Японии откажутся от получения пособия в размере 100 тысяч иен (70,3 тысячи рублей), которое полагается каждому жителю страны в связи с экономическим ущербом от коронавируса. Об этом 21 апреля сообщил генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости

«Мировую экономику ждет сильнейший за 90 лет кризис» — глава МИД Японии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Японское правительство решило подать пример гражданам.

«В нашем правительстве ввиду необходимости продвижения административно-финансовой реформы премьер-министр вернет в казну 30% своей зарплаты, а также министры — 20%, также решили не подавать заявлений на получение пособия, которое в рамках экстренных экономических мер будет выплачиваться каждому жителю», — сказал Суга.

Всего на пособия выделят 8,89 триллиона иен (6,3 триллиона рублей). Таким образом, дополнительный бюджет, который планируется принять до конца апреля, составит 25,69 триллиона иен (18 триллионов рублей), а сам пакет экстренных мер для борьбы с коронавирусом возрастет с 108 до 117,1 триллиона иен (с 759 до 823 триллионов рублей).