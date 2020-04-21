Ранее в Японии было принято решение выплатить на основании заявлений каждому жителю страны по 100 тысяч иен. Система выплат предполагает, что каждый, кто испытывает необходимость в финансовой помощи, должен будет отправить в муниципалитет заявку с расчетом на то, что слои населения с высоким уровнем дохода не будут обращаться за помощью, что фактически будет означать их отказ от пособия.
Японское правительство решило подать пример гражданам.
«В нашем правительстве ввиду необходимости продвижения административно-финансовой реформы премьер-министр вернет в казну 30% своей зарплаты, а также министры — 20%, также решили не подавать заявлений на получение пособия, которое в рамках экстренных экономических мер будет выплачиваться каждому жителю», — сказал Суга.
Всего на пособия выделят 8,89 триллиона иен (6,3 триллиона рублей). Таким образом, дополнительный бюджет, который планируется принять до конца апреля, составит 25,69 триллиона иен (18 триллионов рублей), а сам пакет экстренных мер для борьбы с коронавирусом возрастет с 108 до 117,1 триллиона иен (с 759 до 823 триллионов рублей).